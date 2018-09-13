Войти
IT-индустрия дает Украине больше 3% ВВП
официально
IT-индустрия дает Украине больше 3% ВВП
Правительство пока не готово отменить поезда в Россию
резонанс
Правительство пока не готово отменить поезда в Россию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

выборы
RSS

От объединения с Анатолием Гриценко отказалась «Самопомощь», - СМИ

171
От объединения с Анатолием Гриценко отказалась «Самопомощь», - СМИ

Все попытки объединить вокруг себя кандидатов на пост президента Украины, а также их политические силы ради создания альянса у Анатолия Гриценко оказались неудачными. Так, согласно последним данным, от Гриценко уже отказалась «Самопомощь», пишут Комментарии.

Глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк отметил, что объединение с «Гражданской позицией» и Гриценко невозможно. Все дело в том, говорит Березюк, что он «такой же, как и все — часть постколониальной системы управления государством».

При этом глава «Самопомощи» считает, что Гриценко не вызывает у людей никаких ассоциаций с новой генерацией, и именно поэтому единственное, на что он может рассчитывать — нахождение в орбите деятельности «Самопомощи».

В то же время политологи отмечают, что пребывание Анатолия Гриценко в правительственных кабинетах времен Ющенко, Тимошенко и Януковича — не единственное, что пугает потенциальных партнеров.

Эксперты отметили падение рейтинга и репутации политика в целом после того, как в СМИ появилась информация о назначении Виктора Балоги на пост главы штаба Гриценко.

При этом некоторые СМИ заявляют, что Гриценко считается одним из самых больших интриганов страны. Также эксперты предполагают, что Гриценко может быть выдвинут на выборах как технический кандидат, чтобы в нужный момент «уступить» Петру Порошенко.

То есть, основной задачей политика в данном сценарии будет оттяжка голосов от Тимошенко и объединение с другими кандидатами, которые препятствуют продвижению Порошенко, предполагает издание.

Читайте также: В МИД Британии назвали ложью интервью с отравителями Скрипалей

Однако, судя по отказу объединяться силами вместе с политиком, кандидаты (в том числе и Вакарчук, и Садовый) раскусили незамысловатый сценарий Гриценко и отказались от создания альянса.

Анатолий Гриценко, Самопомич
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 13 сентября 2018
Среда, 12 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О причинах спроса на Кейнса

Политические элиты стали слабыми и бояться расстреливать своих избирателей. Отсюда и повышенный спрос на Кейнса. Конечно, это грубоватое представление, но в основах вся экономическая политика сводится к простым вещам - давать деньги Lehman Brothers или не давать, поддерживать сталелитейные заводы или нет...
Алексей Блинов
Алексей Блинов
главный экономист Альфа-Банка Украина

Новые реалии денежного рынка

Украинская валюта ослабевает средним темпом свыше 1% за неделю, сдерживаемым крупными интервенциями Национального банка Украины. При этом гривна все равно одна из самых устойчивых валют развивающихся стран в 2018 году. Остатки на Едином казначейском счету государства успели упасть до голодного минимума 2 млрд грн в начале августа, но к концу месяца возросли сразу до 27 млрд грн. Все это выглядит несвязной картиной, но при более пристальном анализе очертания происходящего просматриваются вполне четко.
Яков Миркин
Яков Миркин
экономист

Защита от будущего кризиса. 15 правил

Мы не готовимся к кризисам – мы живем. Но все-таки краешком сознания помним – они будут. И лучше бы сегодня жить так, чтобы в кризис не каяться.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016