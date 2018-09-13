От объединения с Анатолием Гриценко отказалась «Самопомощь», - СМИ

Все попытки объединить вокруг себя кандидатов на пост президента Украины, а также их политические силы ради создания альянса у Анатолия Гриценко оказались неудачными. Так, согласно последним данным, от Гриценко уже отказалась «Самопомощь», пишут Комментарии.

Глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк отметил, что объединение с «Гражданской позицией» и Гриценко невозможно. Все дело в том, говорит Березюк, что он «такой же, как и все — часть постколониальной системы управления государством».

При этом глава «Самопомощи» считает, что Гриценко не вызывает у людей никаких ассоциаций с новой генерацией, и именно поэтому единственное, на что он может рассчитывать — нахождение в орбите деятельности «Самопомощи».

В то же время политологи отмечают, что пребывание Анатолия Гриценко в правительственных кабинетах времен Ющенко, Тимошенко и Януковича — не единственное, что пугает потенциальных партнеров.

Эксперты отметили падение рейтинга и репутации политика в целом после того, как в СМИ появилась информация о назначении Виктора Балоги на пост главы штаба Гриценко.

При этом некоторые СМИ заявляют, что Гриценко считается одним из самых больших интриганов страны. Также эксперты предполагают, что Гриценко может быть выдвинут на выборах как технический кандидат, чтобы в нужный момент «уступить» Петру Порошенко.

То есть, основной задачей политика в данном сценарии будет оттяжка голосов от Тимошенко и объединение с другими кандидатами, которые препятствуют продвижению Порошенко, предполагает издание.

Однако, судя по отказу объединяться силами вместе с политиком, кандидаты (в том числе и Вакарчук, и Садовый) раскусили незамысловатый сценарий Гриценко и отказались от создания альянса.