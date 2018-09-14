Amazon до конца года объявит место второй штаб-квартиры компании

Корпорация Amazon намерена объявить до конца текущего года, где будет открыта ее вторая штаб-квартира в Северной Америке. Об этом заявил в четверг основатель и владелец Amazon Джефф Безос, возглавляющий список богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg.
"Ответ очень простой: мы объявим о нашем решении до конца текущего года", - сказал он, выступая на мероприятии в Экономическом клубе в Вашингтоне
О том, что Amazon подыскивает место для открытия второго головного офиса, стало известно в начале сентября прошлого года; корпорация заявляла, что планирует инвестировать в строительство нового головного офиса свыше $5 млрд. Amazon уверена, что создание второй штаб-квартиры привлечет "десятки миллиардов долларов инвестиций" в бюджет пока еще не выбранного города. Новый головной офис, согласно заявлениям компании, будет полностью равнозначен уже существующей штаб-квартире Amazon в Сиэтле (штат Вашингтон) и сможет предложить свыше 50 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест. В Сиэтле в компании работают примерно 20 тыс. человек.
Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. Amazon стала второй американской компанией после Apple, чья капитализация достигла отметки в $1 трлн.
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