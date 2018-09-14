Две трети кредитов «ПРОФИН БАНК» были выданы аффилированным лицам

Около 30 заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму убытков в 359 млн грн было подано в правоохранительные органы уполномоченным лицом и Фондом гарантирования, в частности, по фактам выявленных манипуляций с активами ПАО «ПРОФИН БАНК». Так, при 554,9 млн грн балансовой стоимости активов, включенных в конкурсную массу банка, их независимая оценка оказалась почти в четыре раза ниже — 152,0 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Стоимость кредитного портфеля корпоративных заемщиков банка «на бумаге» составила 322,1 млн грн. При этом, 205,0 млн грн (64%) — это кредиты, предоставленные аффилированным с банком лицам. Их оценочная стоимость оказалась в девять раз ниже. С момента ликвидации банка указанные заемщики не обслуживают свои договоры.
Еще 7% корпоративного кредитного портфеля на сумму задолженности в 22 млн грн, — это кредиты, предоставленные заемщикам, зарегистрированным в зоне проведения АТО. Их оценочная стоимость, определенная независимыми субъектами оценочной деятельности — 0 грн.
Что касается кредитного портфеля физических лиц, балансовая стоимость которого составляет 32,7 млн, то 61,4% портфеля (задолженностью 20,1 млн грн) тоже оказались кредитами, предоставленными заемщикам, которые зарегистрированы в зоне проведения АТО.
С целью максимизации потенциальных поступлений от управления и продажи активов банка в ходе ликвидации проводится основательная судебно-претензионная работа. В течение действия временной администрации и ликвидации в пользу банка было удовлетворено исков на общую сумму 347,9 млн грн. За счет реализации залогового имущества, переданного в обеспечение, были возвращены средства на общую сумму 7,2 млн грн.
Общая сумма акцептованных требований кредиторов банка составляет 339 млн грн. По состоянию на 1 сентября 2018 вкладчиками банка в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения уже получено 36,3 млн грн.
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