Манафорту грозит десять лет тюрьмы, - судья

Полу Манафорту, бывшему руководителю предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на федерального судью.

В суде в Вашингтоне Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения — преступном сговоре и сговоре с целью препятствования правосудию. В рамках процесса ему предъявили обвинения в том, что он нарушил закон об иностранных агентах, когда работал над улучшением имиджа бывшего президента Украины Виктора Януковича. Также стало известно, что Манафорт согласился сотрудничать с американским спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим вмешательство России в выборы.

В то же время, как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, признание вины Манафортом и решение сотрудничать со следствием не связано с президентом и его победной кампанией 2016 года.

В августе суд в Вирджинии признал Манафорта виновным в налоговых и финансовых махинациях. Присяжные сочли доказанными пять обвинений в налоговом мошенничестве, два обвинения, связанные с нарушением банковского законодательства, и одно о сокрытии зарубежных счетов в банках.