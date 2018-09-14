Манафорту грозит десять лет тюрьмы, - судья

Полу Манафорту, бывшему руководителю предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на федерального судью.
В суде в Вашингтоне Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения — преступном сговоре и сговоре с целью препятствования правосудию. В рамках процесса ему предъявили обвинения в том, что он нарушил закон об иностранных агентах, когда работал над улучшением имиджа бывшего президента Украины Виктора Януковича. Также стало известно, что Манафорт согласился сотрудничать с американским спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим вмешательство России в выборы.
В то же время, как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, признание вины Манафортом и решение сотрудничать со следствием не связано с президентом и его победной кампанией 2016 года.
В августе суд в Вирджинии признал Манафорта виновным в налоговых и финансовых махинациях. Присяжные сочли доказанными пять обвинений в налоговом мошенничестве, два обвинения, связанные с нарушением банковского законодательства, и одно о сокрытии зарубежных счетов в банках.
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