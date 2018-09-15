Украина возобновила работу закрытых ранее КПП на границе с Крымом

Украина возобновила работу закрытых в одностороннем порядке на прошлой неделе контрольно-пропускных пунктов (КПП) «Каланчак» и «Чаплынка» (с российской стороны — «Армянск» и «Перекоп») на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы.

«Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через административную границу пограничники Херсонского отряда начали в 10:00», — отмечается в сообщении ведомства.

Оба этих КПП были закрыты 6 сентября. Такое решение пограничники тогда объяснили необходимостью «сохранения жизни и здоровья персонала» из-за загрязнения воздуха крымским заводом «Титан».

Выброс химических веществ произошел в конце августа на предприятии, расположенном на севере Крыма. Тогда на крышах домов и листьях деревьев появился налет масленичного цвета с желтоватым оттенком.

30 августа крымские власти заявили, что причиной случившегося стало испарение содержания кислотонакопителя на заводе «Титан» в Армянске. После выброса в воздух попал сернистый ангидрид.