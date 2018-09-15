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На Закарпатье двое туристов на джипе сорвались с горы

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Внедорожник с двумя пассажирами в результате дорожной аварии сорвался с горы Близница, что вблизи горной долины Драгобрат, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.

«15 сентября в 9:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в районе горы Близница, вблизи горной долины Драгобрат Раховского района, обнаружен перевернутый внедорожник» — говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в Закарпатской области в субботу вечером.

Сообщил об аварии спасателям турист, который проходил туристическим маршрутом, и увидел в ущелье изуродованный автомобиль. Он забеспокоился о том, что там могут находиться люди, поэтому позвонил спасателям.

Прибывшие на место спасатели обнаружили тела двух мужчин, ими оказались два киевлянина 1970 и 1991 года рождения.

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По предварительной информации, во время катания на автомобили высокой проходимости «Dodge» по горной местности, автомобиль сорвался с горы Близница, в результате чего водитель и пассажир получили травмы не совместимые с жизнью.

Закарпатье, ГосЧС, ГСЧС
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