Сын Трампа назвал Обаму «лучшим продавцом» Америки

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что его заинтриговало вступление экс-президента Барака Обамы в избирательную компанию в конгресс, сообщает Breitbart News. При этом он назвал Обаму «лучшим сейлзменом», намекнув на его умение хорошо «продать» провалы как во внешней, так и во внутренней политике.

«Без сомнения, он [Обама] наш лучший сейлзмен. Никто из думающих людей не считает, что он сделал что-то хорошее для нашей экономики и для нашей внешней политики. Все видели, что его действия подвергали Америку риску и делали нас слабее. Каждый раз, когда он обозначал «красную линию», другие страны пересекали ее. Он рисовал ее снова, и они снова переступали ее», — сказал Трамп-младший.

Сейчас в мире понимают, что в Америке есть кто-то, кто заботится о ней как с точки зрения экономики, так и внешней политики, уточнил Трамп.

«В городе новый шериф. Мы изменили все», — заключил сын президента США.

8 сентября Обама открыто вступил в предвыборную борьбу перед выборами в Конгресс, прервав период молчания после ухода из Белого дома. Он выступил с резкими замечаниями в адрес Республиканской партии и администрации Трампа.

Выступая в университете в Иллинойсе, экс-президент указал на растущее в американском обществе разобщение, упомянув, в частности, националистические настроения, приведшие к беспорядкам в Шарлоттсвилле. «Это [разобщение] началось не с Дональда Трампа. Он следствие, а не причина. Он просто наживается на обидах, которые политики раздували годами. Страх и гнев, которые коренятся в нашем прошлом, но также вытекают из огромных потрясений, которые имели место в вашей жизни когда-то», — сказал Обама.

Экс-президент США упомянул о наличии «нацистских» настроений среди отдельных слоев американского общества. «Не нужно быть демократом или республиканцем, чтобы утверждать, что мы не должны подвергать нападкам людей только из-за того, как они выглядят или как они молятся. Мы должны восстать против дискриминации и дать ясный и четкий ответ тем, кто симпатизирует нацистским идеям», — сказал экс-президент США. Как отмечает CNN, эти слова можно считать упреком в адрес Трампа, отказавшегося однозначно осудить националистов, участвовавших в беспорядка в Шарлоттсвилле летом 2017 года.

Дональд Трамп назвал речь Обамы очень скучной. «Я смотрел ее, но я заснул. Я обнаружил, что [Обама] очень хорош для того, чтобы засыпать», — пошутил президент США, выступая перед своими сторонниками в Северной Дакоте.