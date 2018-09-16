В РПЦ заявили, что не признают верховенство Константинополя

Русская православная церковь (РПЦ) не признает верховенство юрисдикции Константинопольского патриархата, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью телеканалу RT в воскресенье.
«Мы не признаем верховенство юрисдикции [Константинопольского патриарха], он не может вмешиваться в дела других церквей», — сказал он, пояснив, что «он может, по нашему желанию, координировать определенную деятельность всех православных церквей, но именно церкви вверяют ему эту роль, и поэтому если его действия противоречат позиции той или иной церкви, мы не можем это принять».
Напомним, что в конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине.
7 сентября Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине» назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим «решительный протест и глубокое возмущение».
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