Паоло Соррентино рассказал, когда выйдет второй сезон «Молодого папы»

Второй сезон телесериала «Молодой папа» выйдет на экраны в ноябре 2019 года. Об этом на пресс-конференции в рамках XXVIII международного кинофестиваля «Послание к человеку» в воскресенье сообщил режиссер Паоло Соррентино.

«Я начну снимать второй сезон сериала в ноябре, и в ноябре следующего года он выйдет», — сказал Соррентино.

Итальянский режиссер подтвердил, что в продолжении сериала будут сниматься актеры Джуд Лоу и Джон Малкович

Сериал «Молодой папа», вышедший на мировые телеэкраны в конце 2016 года, рассказывает историю молодого италоамериканца Ленни Белардо, избранного папой римским Пием XIII. Его роль сыграл Джуд Лоу. Первый сезон состоял из 10 эпизодов.

Ранее сообщалось, что второй сезон телесериала будет называться «Новый папа». Сценарий для него Соррентино написал совместно со своим регулярным соавтором Умберто Кантарелло, а также Стефано Бисесом.