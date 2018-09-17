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Российский омбудсмен рассказала о состоянии здоровья Сенцова

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Российский омбудсмен рассказала о состоянии здоровья Сенцова

Состояние здоровья осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова удовлетворительное, сообщила в понедельник журналистам в Саратове уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Я получаю каждый день информацию от уполномоченного по правам человека на Ямале и руководства ФСИН, он [Сенцов] чувствует себя удовлетворительно», — цитируют ее российские СМИ.

Напомним, что Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов 14 мая объявил голодовку, с тех пор он находится под медицинским наблюдением.

Российский омбудсмен также заявила, что надеется с коллегой из Украины совершить взаимные поездки к арестованному Киевом главреду агентства «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому и Владимиру Балуху, осужденному в РФ якобы за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

«Я надеюсь, что, может быть, у нас получится взаимное мониторинговое посещение: я — Кирилла Вышинского, а Денисова — Балуха», — сказала Москалькова.

Она отметила, что ее беспокоит состояние здоровья Вышинского. «Я бы хотела, чтобы вы не забывали спросить о Кирилле Вышинском, который был увезен на скорой помощи прямо из суда в следственный изолятор. И, несмотря на это, ему продлено содержание под стражей до ноября. Мы очень переживаем по поводу его состояние здоровья », - подчеркнула российский омбудсмен.

Ранее Денисова уже предлагала Москальковой на паритетной основе посетить Вышинского и Балуха. В свою очередь, российский омбудсмен заявила, что не получала от Денисовой подобного предложения. По ее словам, ее коллега общается с российским уполномоченным только посредством СМИ.

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Вышинский был задержан 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Позднее его отправили в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения — арест на 60 суток без возможности внесения залога. 19 июля Херсонский городской суд арестовал его имущество, а позднее его арест был продлен до 4 ноября.

Олег Сенцов, Татьяна Москалькова
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