«РАЗУМНАЯ СИЛА» подписала с украинцами на неподконтрольных территориях «Народную декларацию о мире»

Лидер политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев сдержал обещание и в рамках объявленных партией прямых народных переговоров повёз на неподконтрольные Украине территории Донбасса «Народную Декларацию о мире» с требованиями к властям и всем сторонам конфликта прекратить боевые действия. Об этом идется в информации размещенной на сайте политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА».

Руководители «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» пересекли линию разграничения с так называемой ЛНР с официально оформленными в СБУ разрешениями на въезд на неподконтрольную территорию и на Луганском железнодорожном вокзале встретились с инициативной группой мирных жителей, общественных деятелей, представителей общественных организаций.

«Это начало большого пути к миру. Украинцам нужен мир. Мир нужен всем, кроме руководителей Украины. Потому что им война выгодна, она наполняет их кошельки, даёт возможность манипулировать украинским обществом. Это кровавые деньги на смертях граждан. Не нужно бояться разговаривать с жителями неподконтрольных территорий. Украинская власть брезгует с ними разговаривать, налаживать контакты, гуманитарные проекты. Людей толкают на войну и месть, вместо того, чтобы начать переговоры, стремиться к миру и с миром побеждать. Эти политики войны должны уйти в прошлое. Будущее – за политиками мира», – подчеркнул Соловьев.

Лидер «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» добавил, что руководство партии сделало то, чего боятся все старые политики у власти.

«Мы не побоялись приехать к людям по ту сторону линии разграничения. Сейчас находимся на Луганском вокзале, который давно уже закрыт. Вокзал – это символ встреч и воссоединения, и я уверен, что скоро Украина опять воссоединится. Сегодня мы подписываем эту декларацию с требованиями к властям Украины и всем сторонам конфликта прекратить войну!» – заявил Соловьев, подписывая Народную декларацию о мире с инициативной группой из неподконтрольной Украине территории.

Он подчеркнул, что не только власти Украины, но и мировая общественность более 4 лет обещают прекратить боевые действия на Донбассе. Но за все это время политические переговоры всех уровней показали абсолютную неэффективность. Поэтому «РАЗУМНАЯ СИЛА» разработала свой план установления мира, который базируется на договорённостях не политиков, а простого народа. «РАЗУМНАЯ СИЛА» разворачивает подписную кампанию с требованиями прекратить боевые действия и установить мир.

«Мы понимаем, что, общаясь с украинскими гражданами, отрезанными на неподконтрольных территориях, мы становимся врагами всех тех, кому выгодна война. Мы ожидаем провокаций, как со стороны Украины, так и неподконтрольных территорий и спецслужб соседних государств. Но нас это не остановит. Мы и есть те простые граждане, которые хотят мира, и мы добьёмся мира – не любой ценой, а ценой переговоров», – подчеркнул заместитель Председателя политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Савченко.

Во время нынешней встречи жители Луганска, вынужденные пятый год жить отрезанными от Украины линией фронта, в основном говорили о том, что устали от боевых действий. Говорили о безысходности. Людям некуда деваться от войны: не так просто с семьями, с детьми и стариками уехать туда, где нет ни жилья, ни работы.

«За все эти четыре с половиной года конфликта вы первые, кто решился приехать сюда. Огромное вам спасибо за ваше стремление к миру! Нас же прямо за прокажённых считают. Не разбираясь записали миллионы жителей Донбасса в категорию врагов. Но где вы здесь видите врагов? Не мы провели эту линию фронта возле наших городов. Неужели непонятно, что от высоких политических игр мы страдаем ежедневно. Мы очень хотим мира!», – отметил лидер инициативной группы со стороны Луганщины, заместитель директора Луганского авиаремонтного завода ЛАРЗ Сергей Ткачев. Со стороны инициативной группы Луганщины на прямых народных переговорах присутствовали как представители молодёжи, так и пенсионеры. По большей части, на встрече собрались рабочие, студенты и общественные деятели. Много пришло матерей, стариков, оторванных от детей и родных.

Напомним, 14 сентября руководители политической партии «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» на пресс-брифинге объявили о старте прямых народных переговоров между всеми жителями Украины, разделёнными войной.

«Мы готовы приехать на Донбасс, организовать народное вече, встретиться с любыми активными гражданами. Я снова подчеркну: украинскими гражданами! А иного пути, кроме мира, у Украины нет!»,– заявил на брифинге Александр Соловьев.

Он также обратился к международным организациям: ОБСЕ, ООН и Красному Кресту с тем, чтобы они обеспечили безопасные условия для проведения переговоров.