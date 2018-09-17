Порошенко подписал решение СНБО о прекращении договора о дружбе с РФ

Президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией. Об этом сообщается в понедельник на сайте главы государства.

В частности, прекращается действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997.

Согласно указу президента, теперь Министерство иностранных дел Украины должно заявить России о желании Украины прекратить действие этого договора и внести на рассмотрение Порошенко проект закона о прекращении действия соглашения.

Также МИД должен проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие договора о дружбе с РФ и основаниях прекращения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже заявил, что для прекращения «большого договора» о дружбе с Российской Федерацией недостаточно отправить сообщение об этом в Москву — дать согласие должна также дать Верховная Рада, поскольку 20 лет назад этот договор был ратифицирован в парламенте.

В связи с этим в ближайшее время в Раде будет зарегистрирован законопроект о прекращении действия этого документа. «Мы в общем пакете (о непродлении договора) подали проект этого документа», — заявил он.