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Российский ВЭБ хочет переговоров с Украиной по ситуации с Проминвестбанком

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Российский ВЭБ хочет переговоров с Украиной по ситуации с Проминвестбанком

Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) призвал украинские власти начать переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций своей «дочки» — Проминвестбанка. Об этом во вторник пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ВЭБа.

Письмо от 14 сентября адресовано президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, главе МИД Павлу Климкину, министру экономического развития и торговли Степану Кубиву и главе Национального банка Украины Якову Смолию. Из него следует, что Украина своими действиями нарушила соглашение 1998 года о взаимной защите капиталовложений. В связи с этим ВЭБ предлагает украинской стороне «незамедлительно связаться и вступить в переговоры по дружественному урегулированию спора», пишет «Коммерсантъ».

По мнению российской госкорпорации, инвестиционный спор возник из-за того, что Украина с 2014 года «совершает деяния, которые носят международно-противоправный характер». Так, только в 2017 году «националистически настроенные активисты», поддерживаемые государством, провели 80 акций против отделений Проминвестбанка и его банкоматов, что привело к «критическому ухудшению экономического состояния банка». Кроме того, санкции против российских госбанков привели к тому, что Проминвестбанк был отрезан от рынка ценных бумаг.

Напомним, что апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних предприятий ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка в Украине. Соответствующее решение от 5 сентября было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины. Согласно тексту документа, истцами выступили около 18 украинских компаний и бывший руководитель национализированного Приватбанка Александр Дубилет, которые заявили о потере своих активов в Крыму после аннексии этой территории Россией.

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Как пишет газета, ВЭБ назвал решение «незаконной экспроприацией инвестиций», которая привела к обесцениванию принадлежащих ВЭБ акций Проминвестбанка. В российской госкорпорации считают, что за нарушение соглашения 1998 года предусмотрена ответственность в виде компенсации расходов и убытков инвесторов и проценты. Как заявил «Коммерсанту» старший вице-президент, руководитель правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов, точный размер компенсации будет определен в ходе переговоров.

Проминвестбанк, ВЭБ
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