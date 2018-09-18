Маск не исключил, что полетит к Луне вместе с японским миллиардером

Владелец SpaceX Илон Маск не исключил, что тоже отправится в полет к Луне вместе с японским миллиардером Юсукой Маэдзавой.
«Что касается того, чтобы мне полететь, я не уверен, но, может, я приму участие в этом путешествии, я не знаю», — сказал Маск на презентации в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии под одобрительные возгласы оплатившего полет японца. Трансляция велась на сайте компании.
Компания, как и сам первый турист, не раскрывают стоимость полета, но известно, что Маэдзава внес предоплату за него. Миллиардер купил не только свое место, но еще кресла для «шести-восьми» человек. Маэдзава сообщил, что надеется в 2023 году взять в полет представителей мира искусства, которых путешествие к Луне вдохновит на новые творения, для них оно будет «бесплатным».
Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket), строительство которой уже началось. По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы BFR обойдется в сумму более 5 миллиардов долларов. Маск сообщил, что внесенные Маэдзавой средства помогут осуществить разработку транспортной системы.
«Это опасно... вы должны быть очень храбрым, чтобы совершить это», — сказал Маск, добавив, что пока у компании нет уверенности в успехе проекта.
Он отметил, что также не уверен в сроках предстоящего полета.
«Это необыкновенно большая ракета, в ней куча передовых технологий, и мы не можем быть на 100% уверены, что сможем добиться успеха в том, чтобы она полетела, нет уверенности на 100%, это, думаю, вероятно, но не наверняка. Мы сделаем все, чтобы она полетела настолько скоро, насколько можем и настолько безопасно, насколько можем», — сказал Маск.
Ранее в понедельник на презентации в Калифорнии SpaceX представила первого космического туриста, который совершит полет на орбиту Луны на строящейся системе BFR, им стал японский миллиардер, музыкант и коллекционер искусства 42-летний Юсаку Маэдзава. Путешествие на орбиту Луны и обратно, по расчетам SpaceX, составит четыре-пять дней.
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