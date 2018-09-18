Российский Сбербанк обжалует арест акций дочернего банка в Украине

Российский Сбербанк рассматривает различные варианты урегулирования ситуации с украинской «дочкой», в частности, намерен обжаловать решение Апелляционного суда Киева об аресте акций дочерней организации, сообщил российским журналистам глава Сбербанка РФ Герман Греф.

«Конечно, мы будем обжаловать, мы рассматриваем все возможные варианты, но банк — это не магазин, который можно закрыть и повесить замок. Мы будем действовать в соответствии с законодательством. Мы очень дорожим украинскими отношениями и ни в коем случае не нанесем ущерба», — отметил Греф.

Напомним, что другой российский банк — ВТБ призвал украинские власти начать переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций своей «дочки» — Проминвестбанка.