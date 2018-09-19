В России разбился боевой МиГ-31

Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области России, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Упавший самолет выполнял полет без боекомплекта.

Сообщается, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

Оба пилота катапультировались, они живы, отметили в российском Минобороны.