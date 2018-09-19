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«РАЗУМНАЯ СИЛА» призывает граждан требовать у власти прекращения войны и ожидает поддержки европарламентариев

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«РАЗУМНАЯ СИЛА» призывает граждан требовать у власти прекращения войны и ожидает поддержки европарламентариев

Политическая партия «РАЗУМНАЯ СИЛА» заявила о начале подписной кампании «Народной декларации о мире», которая будет проходить по всей территории Украины. При этом уже на этой неделе руководство партии расскажет политикам в ЕС о деталях визита на неподконтрольную Украине территорию Донбасса и о том, как мирные граждане Украины, оказавшиеся по ту сторону конфликта, хотят мира. Лидер партии Александр Соловьев уже сейчас находится в Евросоюзе и готовится к презентации мирной программы «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» на международном уровне.

Об этом заявили на пресс-конференции 19 сентября в информагенстве «Украинские новости» заместитель Председателя политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Савченко и заместитель Председателя политической партии Анна Левчук. Они рассказали о визите в Луганск и встрече с активными украинскими гражданами, проживающими там и искренне поддерживающими мирную программу.

«На прошлом пресс-брифинге, который состоялся 14 сентября, мы заявили о старте прямых мирных переговоров между всеми жителями страны, которые разделены войной. На брифинге объявили номера телефонов горячей линии, на которые могут обращаться украинцы с обеих сторон линии разграничения. И эти телефоны буквально разрывались, поддержка людей превысила даже наши ожидания! Поэтому уже 15 сентября мы поехали в Луганск», – сообщил заместитель председателя партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Савченко.

Он напомнил, что на сегодняшний момент на этих территориях существуют общественные организации, зарегистрированные в Украине, существуют украинские активисты. И, как это ни странно для украинской власти, существуют граждане Украины, которым нужен мир. Мир в составе единой Украины. Эти люди с украинскими паспортами, с четкой проукраинской позицией. «Пообщавшись с людьми по ту сторону конфликта, я подчёркиваю – с украинскими гражданами – мы увидели, как они устали от войны и безысходности», – отметил Савченко.

Он рассказал об украинских таможенных пунктах пропуска и пунктах пограничной службы и возмутился тем, что украинская власть сама отрезала эти территории: «Высокому украинскому руководству давно пора напомнить, что эти территории – украинские. Их надо возвращать, а не отрезать».

Заместитель главы партии Анна Левчук отметила, что большинство людей, которые вынуждены были остаться на территории, неподконтрольной Украины, сделали это не из желания стать на сторону самопровозглашённой власти, а в силу объективных обстоятельств, которые просто не позволили им уехать: «Этим людям очень больно, что из них сделали врагов. Что делать пенсионерам, которые никак не проживут на мизерную пенсию в арендованном жилье? Что делать, например, многодетным семьям, одиноким матерям? На кого полагаться? На государство, которому они оказались не нужны? Мы не ехали туда, чтобы разговаривать с самопровозглашённой властью или теми, на чьих руках смерти наших соотечественников. Мы ехали туда к украинцам, которые не по своей воле оказались отрезанными от нас забором и никого теперь не интересуют. Они хотят мира, они хотят, чтобы Украина была единой. И я убеждена, что надо делать все, чтобы война наконец закончилась!»

Анна Левчук рассказала о противоречивых ожиданиях от поездки: «Сама я родом из Западной Украины, проживаю в Киеве. Была, кажется, во всех уголках Украины. А то, что я увидела за линией разграничения, можно сравнить разве что с Чернобылем: пустота, время как будто застыло. Разрушенные мосты, заржавевшие поезда, разбитые дома, а в глазах людей – страх и боль. Но это такие же граждане Украины. У нас с ними одинаковые паспорта. Нельзя только потому, что человек был в то время в Луганске, приравнивать его к тому, кто совершал преступление и захватывал власть. Там живут люди, которые пятый год не могут получить пенсии. У них не было и тем более нет средств, чтобы выехать, а украинскую власть не интересовало и не интересует до сих пор, как им оттуда уехать. Но они хотят мира, так же как его хотим мы!»

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Политики заявили, что в своей мирной инициативе готовы идти дальше, несмотря на колоссальное давление со стороны властей. И начинают подписную кампанию с требованиями прекратить боевые действия и установить мир.

«Каждый украинский гражданин сможет заполнить электронную форму на нашем сайте или обратиться в любую областную организацию партии «РАЗУМНАЯ СИЛА». Требования украинского народа мы передадим власти, чтобы показать, что украинцы по обе стороны линии разграничения стремятся к прекращению войны.

Следующий шаг – презентация мирной программы на международном уровне. И уже на днях политики представят ее европарламентариям в ходе зарубежной встречи.

Александр Савченко, Александр Соловьев, Разумная сила, Анна Левчук
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