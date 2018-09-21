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Верховный суд разрешил выдавать верующим паспорта старого образца

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Верховный суд разрешил выдавать верующим паспорта старого образца

Большая Палата Верховного Суда Украины приняла решение о признании противоправным отказ в выдаче паспорта гражданина Украины в виде книжечки. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Большая Палата ВСУ 19 сентября рассмотрела апелляционную жалобу граждан Натальи Дегтярь, Бориса Ференса и Лидии Ференс на решение Кассационного административного суда от 26 марта 2018 года в образцовом деле по иску Дегтярь к Коростенскому районному отделу Управления Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области.

Истица обратилась в суд, выступая против изготовления паспорта гражданина Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, содержащим ее персональные данные.

Обращение в суд истица мотивировала своими религиозными убеждениями. Прихожанка Украинской православной церкви считает унизительным присвоении человеку идентификационного номера, который, по ее мнению, является аналогом имени, а также нанесение штрих-кода на документ, удостоверяющий личность.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, представители истца заявили, что государство, обязывая граждан получать биометрические паспорта, ограничивает в правах определенную категорию лиц, в частности, верующих.

«Номера присваивают неопознанным трупам, узникам концлагерей и преступникам и нас, фактически приравнивают к этим категориям лиц. Только фашисты присваивали людям номера. Действия Государственной миграционной службы похожи на те, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом», — заявил представитель апеллянта.

«Большая Палата Верховного Суда приняла постановление по делу, частично удовлетворив исковые требования и обязав Коростенский районный отдел Управления Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области оформить и выдать истице паспорт гражданина Украины в форме книжечки в соответствии с Положением о паспорте гражданина Украины, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 года № 2503-ХII», — говорится в сообщении суда.

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В решении суд отметил, что внедрение новейших технологий не должно быть безальтернативным и принудительным.

«Реализация функций должна осуществляться без принуждения человека к даче согласия на обработку персональных данных. Их обработка должна осуществляться, как и раньше, в пределах и на основании тех законов Украины, на основании которых возникают правоотношения между гражданами и государством», — заявил суд.

Верховный суд, УПЦ, паспорт
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