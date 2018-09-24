В компьютерах на Windows нашли критическую уязвимость

Эксперты выявили в компьютерах на Windows уязвимость, которая позволяет злоумышленникам устанавливать вирусы на устройство. Об этом сообщается на сайте исследовательской компании Zero Day Initiative.
Брешь обнаружили в работе базы данных JET Database Engine в Windows 7, однако по информации аналитиков под угрозой могут быть все операционные системы Windows.
Специалисты предупредили компанию Microsoft о соответствующей угрозе, однако в течение 120 дней разработчики не внесли соответствующие исправления и не нашли механизмов защиты устройств.
По данным экспертов, уязвимость позволяет злоумышленникам удаленно запускать код на компьютере и устанавливать вредоносные программы. Такой процесс становится возможен после того, как пользователь открывает специально созданный хакерами файл с данными в формате JET.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016