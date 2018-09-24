В компьютерах на Windows нашли критическую уязвимость

Эксперты выявили в компьютерах на Windows уязвимость, которая позволяет злоумышленникам устанавливать вирусы на устройство. Об этом сообщается на сайте исследовательской компании Zero Day Initiative.

Брешь обнаружили в работе базы данных JET Database Engine в Windows 7, однако по информации аналитиков под угрозой могут быть все операционные системы Windows.

Специалисты предупредили компанию Microsoft о соответствующей угрозе, однако в течение 120 дней разработчики не внесли соответствующие исправления и не нашли механизмов защиты устройств.

По данным экспертов, уязвимость позволяет злоумышленникам удаленно запускать код на компьютере и устанавливать вредоносные программы. Такой процесс становится возможен после того, как пользователь открывает специально созданный хакерами файл с данными в формате JET.