В Киеве задержали банду иностранных «домушников»

Полицейские задержали в Киеве несколько иностранных граждан, которые совершали в украинской столице квартирные кражи. Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Киева, сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции совместно с коллегами из столичного главка отрабатывали оперативную информацию о деятельности группы лиц, "специализировавшейся" на квартирных кражах. После установления места нахождения полицейские начали наблюдать за их действиями.

Правоохранители заметили, как четверо мужчин подъехали на автомобилях к дому на улице Ивана Крамского. Один из прибывших остался на улице, а трое за несколько минут проникли в две квартиры, откуда похитили деньги и мобильные телефоны. Выходя из дома, мужчины увидели правоохранителей, поэтому быстро сели в автомобили и начали убегать.

"Во время побега правонарушители повредили две машины, припаркованные на обочине. Беглецов задержали и доставили в управление полиции. Кроме похищенных вещей, у них изъяли также набор отмычек", - сказано в сообщении.

Трех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленниками оказались граждане другого государства, 1989, 1990 и 1970 годов рождения. Следователи также опросили их соучастника-водителя.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл два уголовных производства по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.

В сообщении не указано, гражданами какой страны являются задержанные.