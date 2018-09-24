Киев одолжит денег и купит 17 трамваев и 112 автобусов

К концу 2018 года в Киеве планируется объявить тендеры по обновлению пассажирского транспорта. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, передает «Интерфакс-Украина».
«В рамках этого соглашения (между Украиной и Европейским инвестиционным банком — Ред), предусмотрено обновление трамвайного парка (24,9 млн евро, ориентировочно 17 трамваев) и обновление автобусного парка (18,6 млн евро, ориентировочно 50 автобусов длиной 12 метров и 62 автобуса длиной 18 метров). Планируется приобрести и кабины фуникулера и оборудование к ним — на это направлено 6,5 млн евро» — отметил Давтян.
Киев привлекает кредитные средства от ЕИБ в размере 50 млн евро на обновление общественного транспорта, срок кредита — до 20 лет, а процентная ставка составит около 2% годовых. Бенефициаром проекта является КП «Киевпастранс». Все тендеры будут проводиться по правилам ЕС и Европейского инвестиционного банка.
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