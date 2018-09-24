Укрэксимбанк привлек у НБУ почти 3 млрд. рефинансирования

Государственный Укрэсимбанк 21 сентября привлек у Национального банка Украины (НБУ) кредит рефинансирования на 2,9 млрд грн. Согласно сообщению на сайте центробанка, средства привлечены на 84 дня под 20% годовых.

Ранее сообщалось, что Укрэксимбанк реструктуризировал на 13 лет долг автомобильной корпорации «Богдан Моторс» на 1,044 млрд грн по ставке 0,46%-2,46% в первые 3,5 года.

Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов (160 129,478 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 83 действовавших в стране банков.