Укрэксимбанк привлек у НБУ почти 3 млрд. рефинансирования

Государственный Укрэсимбанк 21 сентября привлек у Национального банка Украины (НБУ) кредит рефинансирования на 2,9 млрд грн. Согласно сообщению на сайте центробанка, средства привлечены на 84 дня под 20% годовых.
Ранее сообщалось, что Укрэксимбанк реструктуризировал на 13 лет долг автомобильной корпорации «Богдан Моторс» на 1,044 млрд грн по ставке 0,46%-2,46% в первые 3,5 года.
Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов (160 129,478 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 83 действовавших в стране банков.
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