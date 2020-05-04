Государственный Укрэксимбанк привлек 6 млрд грн из 6,9 млрд грн рефинансирования НБУ под 8%

Национальный банк Украины на дебютном аукционе по 90-дневному рефинансированию 30 апреля удовлетворил заявку государственного Укрэксимбанка на 6 млрд грн, свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Согласно им, в ходе аукциона по рефинансированию на 90 дней Аккордбанк (Киев) привлек 180 млн грн, Мисто Банк — 122,6 млн грн, Индустриалбанк — 70 млн грн, Международный инвестиционный банк (МИБ) — 50 млн грн и банк «Украинский капитал» — 25 млн грн.
Напомним, что в рамках новой программы поддержки банков НБУ предоставляет им кредиты по учетной ставке, которая сейчас составляет 8%.
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