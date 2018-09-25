В Украине могут отменить книги отзывов и предложений

Минэкономразвития подготовило проект постановления, в котором инициирует отмену Книги отзывов и предложений в соответствии с европейским опытом и практикой. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Книга отзывов и предложений введена еще в Советском Союзе, и в то время она была почти единственным средством контроля за предприятиями, учреждениями и организациями, которые предоставляли услуги гражданам", - говорится в сообщении министерства.

В МЭРТ отметили, что сейчас Книга отзывов и предложений не является действенным инструментом для защиты прав и вводит потребителей в заблуждение.

"Потребители надеются, что их записи могут способствовать восстановлению нарушенных прав, но на практике это не работает, ведь владельцы бизнеса часто не проверяют книгу. С принятием Закона Украины "Об обращении граждан" целесообразнее направлять личные электронные или письменные обращения бизнесу, на которые компании обязаны отвечать в установленный законодательством срок", - говорится в сообщении.

Другим недостатком Книги отзывов и предложений является то, что граждане должны указывать свои персональные данные (адрес, номер телефона, прочее). Поскольку доступ к этому инструменту имеет каждый, персональные данные могут быть использованы недобросовестным бизнесом или мошенниками.

"Требование по ведению Книги отзывов и предложений создает излишнее давление на добросовестный бизнес. Предприниматели вынуждены тратить значительные средства на организацию выполнения требований. По расчетам общие расходы на администрирование этого регулирования для бизнеса составляют примерно 125,6 млн гривен в год. Кроме того, штраф от Госпродпотребслужбы может накладываться даже не из-за факта нарушения прав потребителей, а просто в случае неправильного оформления книги", - подчеркнули в министерстве.

В целом, по мнению МЭРТ, Книга отзывов и предложений является устаревшим и неэффективным для потребителей инструментом. В странах Европейского Союза она не используется.

Бизнес должен отдавать предпочтение другим каналам, таким как электронные обращения, горячие телефонные линии, благодаря которым можно быстро получить ответ или отследить статус своего обращения.