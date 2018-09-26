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АМКУ проверит «хитрых» мобильных операторов

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АМКУ проверит «хитрых» мобильных операторов

Антимонопольный комитет начал расследование факта изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны расчетного периода в тарифных планах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Трем операторам (ЧАО „Киевстар“, ЧАО „ВФ Украина“, ООО „Лайфселл“ — Ред.) направлены требования Антимонопольного комитета для выяснения правомерности таких нововведений мобильных операторов и донесения их содержания до абонентов», — говорится в сообщении.

По данным АМКУ, «большая тройка» мобильных операторов сократила срок действия ряда тарифных планов до четырех недель (28 дней).

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Согласно условиям, например, тарифа «Киевстар 4G Онлайн», размещенных на официальном сайте «Киевстар», плата за пакет услуг 75 грн снимается 1 раз в 4 недели. Согласно условиям, например, тарифа Vodafone SuperNet Start, размещенных на официальном сайте компании «ВФ Украина», базовая стоимость пакетов услуг на 4 недели составляет 65 грн. Согласно условиям, в частности, тарифа «Хайп», размещенных на официальном сайте «Лайфселл», стоимость тарифа — 75 грн на 4 недели.

В целом, за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией приходится платить 13 раз.

АМКУ, мобильные операторы
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Комментарии (1)
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Гость
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Nazar Munin
Nazar Munin 6 минут назад

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://urlcut.ru/blogdk

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