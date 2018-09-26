АМКУ проверит «хитрых» мобильных операторов

Антимонопольный комитет начал расследование факта изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны расчетного периода в тарифных планах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Трем операторам (ЧАО „Киевстар“, ЧАО „ВФ Украина“, ООО „Лайфселл“ — Ред.) направлены требования Антимонопольного комитета для выяснения правомерности таких нововведений мобильных операторов и донесения их содержания до абонентов», — говорится в сообщении.
По данным АМКУ, «большая тройка» мобильных операторов сократила срок действия ряда тарифных планов до четырех недель (28 дней).
Согласно условиям, например, тарифа «Киевстар 4G Онлайн», размещенных на официальном сайте «Киевстар», плата за пакет услуг 75 грн снимается 1 раз в 4 недели. Согласно условиям, например, тарифа Vodafone SuperNet Start, размещенных на официальном сайте компании «ВФ Украина», базовая стоимость пакетов услуг на 4 недели составляет 65 грн. Согласно условиям, в частности, тарифа «Хайп», размещенных на официальном сайте «Лайфселл», стоимость тарифа — 75 грн на 4 недели.
В целом, за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией приходится платить 13 раз.
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://urlcut.ru/blogdk