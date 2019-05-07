В АМКУ считают нарушением со стороны операторов 4-недельную тарификацию мобильной связи

Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Мария Процишен считает, что установление «Большой тройкой» мобильных операторов («Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell) четырехнедельного срока тарификации абонплаты содержит в себе признаки нарушения законодательства. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Учитывая, что признаки нарушения в установлении четырехнедельной тарификации, по моему мнению, существуют, а также принимая во внимание первые импульсы по возвращению к месячной тарификации, считаю целесообразным предоставить всем операторам мобильной связи обязательные для рассмотрения рекомендации (с четко установленным сроком для исполнения) о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения», — подчеркнула Процишен, в то же время добавив, что финальное решение будет принимать АМКУ на своем заседании.

Она также считает, что потребителю для сравнения цен и принятия решения о более выгодном для него тарифном плане, необходимо видеть единый расчетный период — месяц.

В то же время, по ее словам, оператор имеет право изменять тарифы, наполненность тарифного плана — перечень услуг и срок их действия (что в то же время не является расчетным периодом).

Как сообщалось, в ноябре 2018 года АМКУ открыл дело против «большой тройки» мобильных операторов за сокращение действия тарифов на мобильную связь до 28 дней.

В августе 2018г lifecell заявил о переводе на 28-дневную тарификацию пяти тарифных планов предоплаты с 22 августа и еще трех — в сентябре. Ранее на расчетный период продолжительностью четыре недели перешли операторы «Киевстар» и «Vodafone Украина».