Факты погрома националистами офиса партии Разумная Сила в Покровске будут представлены европарламентариями в ПАСЕ

В городе Покровск Донецкой области толпа агрессивно настроенных титушек, именуемых представителями партии «Национальный корпус» 26 сентября ворвалась в офис партийной организации «РАЗУМНОЙ СИЛЫ», устроили погром в помещении и угрожали расправиться с партийцами.

Руководитель партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев, который на данный момент находится в ЕС на встрече с европарламентариями заявил, что эти факты как и давление на партию со стороны властей в целом уже озвучены европейским партнерам и будут широко поданы огласке на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Власть при поддержке псевдопатриотических организаций будет делать все, чтобы придушить любую активность граждан, если она идет вразрез с ее линией. Но мы не позволим себя запугать. Мы знаем, что украинцам нужен мир: ежедневно нам приходят сотни сообщений и звонков от наших соотечественников. И мы будем бороться за прекращение войны общими усилиями! Сейчас я нахожусь в Германии и хочу сообщить всем нашим сторонникам, что Европе от таких действий властей в шоке. Все факты погромов и нападений будут широко представлены нашими европейскими партнерами на заседании ПАСЕ», - заявил А.Соловьев.

Факт нападения произошел утром. Около ста человек собрались возле здания, где располагается офис партии, выкрикивая оскорбительные призывы и устраивая полный беспредел. Большинство – в «фирменной» одежде Нацкорпуса. Молодчики сорвали баннер «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» под лозунги «Слава Україні!», после чего ворвались в офис партии, разгромили его, испортили офисную технику и мебель.

Однако этим бандиты не ограничились, а всей толпой отправились к дому руководителя Покровской городской организации партии, где на тот момент находилась только его беременная жена. Титушки выкрикивали под окнами угрозы и оскорбления и разошлись после того, как записали свои угрозы и лозунги на асфальте под окнами.

Это случилось именно тогда, когда активисты «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» готовились к сбору подписей под Народной декларацией о мире.

Ранее партия заявила о своей программе по восстановлению мира на Донбассе. И сразу же партийцы натолкнулись на колоссальное давление со стороны власти! На «РАЗУМНУЮ СИЛУ» обрушилась волна негатива, информационных фейков, абсурдных обвинений, что вполне ожидаемо, поскольку власти не выгодно прекращать войну, и она всячески препятствует любым мирным инициативам.

В заявлении партии, опубликованной на официальном сайте говорится, что это все делает власть, под прикрытием праворадикальных организаций. При этом, попытки Нацкорпуса выслужится перед властями на агрессивном национализме не делают чести этой политической силе. Они только доказывают ее полное безразличие к интересам страны.

«Любые призывы к восстановлению мира в Украине сегодня неизменно наталкиваются на противодействие админресурса. Это не просто странно - это дико, абсурдно, немыслимо, но это так - сегодняшняя власть стремится продолжать войну всеми силами: разжигая ненависть, подогревая конфликт, всячески провоцируя обострение ситуации», - идет речь в заявлении.

Напомним, 14 сентября руководство политической партии «Разумная Сила» заявила о народном вече для восстановления мира на всей территории Украины и призвало всех граждан обращаться в партию для подписания народной декларации о мире. Уже через несколько дней руководство партии и активисты с украинской стороны встретились с мирными гражданами на неподконтрольной Украине территории и подписали совместную Народную декларацию о мире. Партия стала первой политической силой, которая поехала общаться с мирными гражданами Украины, находящиеся по ту сторону конфликта.

19 сентября партия получила приглашение от европейских политиков для презентации мирных инициатив в ЕС.