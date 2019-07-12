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Мураев победил в конкурсе предателей, «кинув» своего друга Шария, – эксперт

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Мураев победил в конкурсе предателей, «кинув» своего друга Шария, – эксперт

Если бы существовал конкурс предателей, то Евгений Мураев, лидер «Оппозиционного блока» «кинувший» Анатолия Шария, лидера «Партии Шария», в нем бы победил. Об этом заявил политический эксперт Владимир Цибулько в социальной сети Facebook.

«Почитал про разборки между Анатолием Шарием и Евгением Мураевым. Если вы не в курсе ситуации, то посмотрите это печальное видео. Про дружбу Мураева и Шария я слышал давно. Они и сами этого никогда не скрывали. И вот между ними пробежала даже не черная кошка, а огромный слон», — считает Цибулько.

По его словам, причина конфликта в том, что эти политики ведут в Верховную Раду конкурирующие политические проекты.
«Я когда-то взял у Толика компьютер и посмотрел его реальную аудиторию. Украина покрыта всего на 24%, основной его зритель в России, Казахстане, Беларуси и даже Канаде. В парламенте должны быть либо профессиональные управленцы, либо юристы. Это несерьезный кандидат, у него меньше 1%. Он не всегда объективен. Видно, что иногда „джинса“ проскакивает», — процитировал эксперт слова Мураева, которые приводятся в видео о Шарие.

Политический эксперт уверен, что такими словами Мураев фактически назвал своего друга «продажным блогером», который недостоин пройти в Раду.

«Честно говоря, я бы и не обратил внимание на ссору двух политиков десятого эшелона (рейтинг их политсил в районе 1-2%). Но вдруг стало интересно подсчитать, сколько же раз за один год Мураев предал своих соратников. Получилось, как минимум три. А с Шарием — уже четыре», — продолжил политолог.

Владимир Цибулько перечислил все предательства Евгения Мураева за год.

«Осенью 2018 года Евгений Мураев вышел из партии „За життя“, обвинив бывших соратников во всех смертных грехах, и на деньги Порошенко создал свою партию „Наши“. Затем пророссийский политик Мураев написал донос на бывших товарищей в СБУ, за что Россия внесла его в санкционный список. А весной Мураев бросил свою партию и избирателей, резко сдружился с Вилкулом и ушел в „Оппозиционный блок“, где ему, вероятно, снова-таки пообещали много денег», — предположил эксперт.
Он также предположил, что в случае проведения конкурса на главного предателя, Евгений Мураев смог бы претендовать на победу.

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«В общем, если бы проводился конкурс среди предателей, то Мураев наверняка занял бы в нем первое место. Ведь подлое предательство друзей и сторонников — похоже, его любимое дело. И ситуация с Шарием стала этому еще одним доказательством», — заключил Владимир Цибулько.

Евгений Мураев, Анатолий Шарий
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