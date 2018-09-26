Глава МИД Венгрии обвинил Порошенко в притеснении венгров

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что притеснения венгров украинским государством не прекратятся, пока Украину возглавляет нынешний президент. Об этом говорится на сайте МИД Венгрии, которое ссылается на сообщение государственного агентства MTI.

«Пока Украину возглавляет нынешний президент подстрекательство к ненависти к венграм со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает это способом получить определенную общественную поддержку, которая сейчас очень низкая», — цитирует министра агентство.

«Выборы в следующем году могут привести к изменению ситуации», — отметил Сийярто.

Сейчас в Нью-Йорке началась встреча главы МИД Украины Павла Климкина с его венгерским коллегой Петером Сийярто.

Встреча проходит на фоне очередного кризиса в отношениях Будапешта и Киева. К этому привело видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, которая проходила в консульстве в Берегове. На видео консул призвал закарпатцев скрывать свое второе гражданство от украинской власти.

При этом поступает информация, что глава МИД Украины Павел Климкин уже заявил о высылке венгерского консула в Берегово.