В Киевсовете возобновили фракцию «Самопомощи»

Два депутаты Киевского городского совета, ранее состоявшие во фракции «Самопомощь», вновь создали эту фракцию, сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

"В президиум поступило заявление от киевской городской организации «Объединение «Самопомлщь»... Объявляется о создании фракции «Объединение „Самопомощь“ в составе двух депутатов Киевского городского совета Наталии Манойленко и Дмитрия Стрижова», — сообщил Прокопив на заседании Киевсовета в четверг.

По его словам, главой фракции избрана Наталия Манойленко.

Как сообщалось, фракция «Самопомощь» в Киевсовете 11 сентября заявила о самороспуске. Этому предшествовал конфликт между фракцией, с одной стороны, и Киевской городской ячейкой партии «Самопомич» и руководством партии — с другой.

13 сентября 17 бывших членов фракции создали депутатскую группу «Киевская команда», которую возглавил экс-глава фракции Сергей Гусовский, которого ранее обвинили в причастности к коррупции.