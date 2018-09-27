Шесть телеканалов проигнорировали День памяти «красного террора» – их проверят

Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановые проверки 6 телеканалов, которые не уделили должного внимания Дню памяти «красного террора» 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По ее данным, телеканалы «1 + 1», Newsone, «Первый киевский», Hromadske, «Правда здесь Киев» и «34» (Днепр) не выполнили «Правила ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти».
Мониторинг показал, что вещатели проигнорировали требования, согласно которым которым 5 сентября нужно было минимум раз в два часа сообщать в эфире информацию о Дне памяти, в 12:00 объявить минуту молчания, а также в определенное время транслировать на экране горящую свечу или соответствующее стилизованное изображение.
«После проведения внеплановых проверок Национальный совет рассмотрит их результаты на своем заседании и примет соответствующие решения», — резюмировали в пресс-службе.
В Нацсовете напомнили, что 5 сентября в Украине отмечают День памяти — 100 лет со дня начала «красного террора» — преступной репрессивной политики коммунистического режима.
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