Нацбанк снизил гривну сразу на 16 копеек

Нацбанк Украины на пятницу, 28 сентября, ослабил официальный курс гривны на 16 копеек - до 28,2983 гривны за доллар против 28,1428 гривны за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,1288 грн против 33,0313 грн накануне.