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Компания Ахметова торгуется за металлургический завод в Италии

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Компания Ахметова торгуется за металлургический завод в Италии

Горно-металлургическая группа «Метинвест» и англо-индийская фирма Liberty House отобраны в шорт-лист претендентов на покупку итальянского металлургического завода ArcelorMittal Piombino. Об этом пишет uaprom.

Как сообщает итальянское издание Il Sole 24 Ore, украинская компания имеет преимущество над соперником.

Имя нового владельца метзавода должно быть названо на следующей неделе в интересах миноритарных акционеров, включая профсоюзы, уточняет газета.

ArcelorMittal Piombino — перекатный завод в итальянской провинции Ливорно. На предприятии установлена линия непрерывного травления, стан непрерывной прокатки, 2 линии горячего цинкования, линия для нанесения покрытий и 2 линии продольной резки.

Продукцию предприятия потребляют строительный сектор, производители бытовых приборов, общее машиностроение.

На 7 мая 2018 года ArcelorMittal получила разрешение от антимонопольных органов Еврокомиссии на покупку итальянского металлургического комбината Ilva.

Взамен крупнейшая в мире сталелитейная корпорация согласилась на отчуждение ряда активов для выполнения антимонопольных требований. В частности, через траст будут проданы 5 метпредприятий: ArcelorMittal Piombino (Италия), ArcelorMittal Galati (Румыния), ArcelorMittal Skopje (Македония), ArcelorMittal Ostrava (Чехия), ArcelorMittal Dudelange (Люксембург).

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«Метинвест» — вертикально-интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» Рината Ахметова (71,24%) и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

Ринат Ахметов, Метинвест, Италия
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