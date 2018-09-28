Украина не приехала на саммит стран СНГ

Представитель Украины не заявлен среди участников заседания саммита СНГ в Душанбе в расширенном составе. В списке участников, подготовленных пресс-службой Кремля, нет представителей украинской стороны. При этом в самом зале заседания украинский флаг выставлен наравне с остальными флагами стран-участниц СНГ, сообщают российские СМИ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал журналистам, что в узком формате представитель от Киева также не участвовал, отметив, что обычно на мероприятия СНГ высокого уровня Киев направляет своих послов.
18 сентября глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что президент Украины Петр Порошенко был приглашен на саммит стран СНГ в Душанбе 28 сентября. Лебедев отметил, что Исполком СНГ информирует Украину по всем вопросам деятельности Содружества, поскольку она не вышла де-юре из состава СНГ.
Напомним, что в мае 2018 года Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.
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