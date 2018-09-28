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Европейские парламентарии активно поддержали мирную инициативу «РАЗУМНОЙ СИЛЫ»

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Европейские парламентарии активно поддержали мирную инициативу «РАЗУМНОЙ СИЛЫ»
Руководители партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» в Берлине в офисе партии Die Linke озвучивают мирные инициативы

Делегация партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» во главе с председателем Александром Соловьевым провела встречу в Бундестаге с депутатами парламента Германии, членами Европарламента.

Европарламентарии поддержали партию и пообещали вынести вопрос мирных инициатив «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» и давление на них с боку власти на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщается на официальном сайте политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА».

Руководители «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» рассказали европейским партнерам о мирной инициативе партии, визите в Луганск и подписании Народной декларации о мире. Депутаты Бундестага выразили свою поддержку намерениям «РС» добиться прекращения военных действий на Донбассе.

Руководство политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» в Берлине в офисе партии Die Linke

«Мы являемся единственной партией в Украине, которая совершила поездку на неподконтрольные территории Донбасса и открыто выступила там с мирными намерениями, встретилась с украинскими гражданами, с которыми, к сожалению, брезгует разговаривать наша власть, — сказал немецким парламентариям лидер партии „РАЗУМНАЯ СИЛА“ Александр Соловьев. — Но эту власть такие инициативы пугают, поэтому она всеми силами борется с нами, используя для нападения на партийцев банды националистов».

Руководители «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» в Бундестаге, в крыле партии Die Linke

Политики показали европейским парламентариям видео нападения праворадикалов, подконтрольных украинским спецслужбам, на конференцию партии в Киеве в здании Торгово-промышленной палаты и жестокого избиения Александра Савченко, заместителя главы «РАЗУМНОЙ СИЛЫ».

«Нам в целом известная ситуация в Украине и мы готовы оказать всемирную поддержку тем, кто выступает за мир и против эскалации конфликта», — заявил депутат Бундестага и член ПАСЕ Андрей Гунько.

О своей поддержке заявила также депутат Бундестага Хайке Хензель: «Я шокирована варварским поведением правых националистов. Мы уже слышали об организации С14 и ее произволе и беззаконности. Мы готовы оказать полную поддержку миролюбивым силам Украины».

Немецкие парламентарии и представители «РС» договорились о взаимном обмене информацией, мониторинге фактов репрессий против украинских политиков и активистов, отстаивающих мир. Депутаты Бундестага выразили готовность выступать с заявлениями в случае такого давления и пригласили представителей «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» озвучить свою позицию в ПАСЕ.

Вопрос о нападениях и других формах давления на партию со стороны украинской власти евродепутаты будут ставить перед федеральным правительством Германии.

Лидер партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев с депутатом Бундестага Хайке Хензель

Бундестаг, Александр Соловьев, Разумная сила, Die Linke
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