Боливия не получит выход к морю

Чили не несет обязательств по проведению переговоров с Боливией по выходу к морю. Соответствующее решение огласил в понедельник Международный суд ООН.
Суд пришел к заключению, что «Чили не несет обязательств по проведению переговоров с целью достижения соглашения, гарантирующего Боливии полный независимый доступ к Тихому океану», — заявил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.
Боливия утратила выход к морю в ходе Тихоокеанской войны — вооруженного конфликта 1879-1884 гг., причиной которого стал контроль над месторождениями селитры. Война закончилась победой чилийских войск и потерей Боливией 120 тыс. кв. км территории и 400 км побережья.
В 2013 году Боливия подала иск против Чили в Международный суд ООН. В документе содержалось требование к суду обязать Чили провести переговоры с целью достижения соглашения о выходе Боливии к морю.
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