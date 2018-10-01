Боливия не получит выход к морю

Чили не несет обязательств по проведению переговоров с Боливией по выходу к морю. Соответствующее решение огласил в понедельник Международный суд ООН.

Суд пришел к заключению, что «Чили не несет обязательств по проведению переговоров с целью достижения соглашения, гарантирующего Боливии полный независимый доступ к Тихому океану», — заявил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.

Боливия утратила выход к морю в ходе Тихоокеанской войны — вооруженного конфликта 1879-1884 гг., причиной которого стал контроль над месторождениями селитры. Война закончилась победой чилийских войск и потерей Боливией 120 тыс. кв. км территории и 400 км побережья.

В 2013 году Боливия подала иск против Чили в Международный суд ООН. В документе содержалось требование к суду обязать Чили провести переговоры с целью достижения соглашения о выходе Боливии к морю.