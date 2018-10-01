Остатки средств на Едином казначейском счете уменьшились на 5,7 млрд

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября 2018 года сократились на 5,7 миллиарда гривен до 21,388 миллиарда гривен по сравнению с 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной казначейской службы.

Год назад на ЕКС средств было в 2,8 раза больше — 60,031 млрд грн, за сентябрь 2017 года они сократились на 3,12 млрд грн.

Согласно данным Национального банка, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в сентябре этого года в увеличились на 3,7 млрд грн и составили 52,914 млрд грн.

Аналитик компании ICU Тарас Котович на своей странице в Twitter отмечает, что «накопленный в августе ресурс не был потрачен в сентябре и бюджет имеет запас на октябрь и начало ноября — это период крупных выплат по гривневым долгам, в том числе в пользу НБУ».

Напомним, что остатки средств на Едином казначейском счете на 1 сентября 2018 года увеличились до 27,085 миллиарда гривен по сравнению с 1,99 миллиарда на начало августа.