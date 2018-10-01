Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС

Соединенные Штаты введут таможенные пошлины на поставляемые ЕС автомобили, если двусторонние торговые переговоры не увенчаются успехом. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

«К примеру, если нам не удастся заключить сделку с ЕС, то мы соответственно введем таможенные пошлины на автомобили. Соединенные Штаты будут за счет этого вносить в казну миллиарды и миллиарды долларов. Разве это плохо?» — сказал он.

Трамп добавил, что американская сторона сохранит таможенные пошлины на импортируемые из Канады и Мексики алюминий и сталь.

«Тарифы сохраняться до тех пор, пока Мексика и Канада не начнут справедливую и взаимную торговлю», — сказал он. Трамп также отметил, что новое соглашение USMCA (США — Мексика — Канада) является выгодным для всех сторон.

Напомним, что в воскресенье Соединенные Штаты, Канада и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре.