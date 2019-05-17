Трамп отложил введение пошлин на иностранные автомобили

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить на полгода введение таможенных пошлин на автомобили и детали к ним. Соответствующее распоряжение американского лидера распространил в пятницу Белый дом.

«Я принял решение поручить представителю США на торговых переговорах проведение переговоров по торговым соглашениям с целью устранить угрозу ухудшения национальной безопасности в связи с импортируемыми автомобилями и некоторыми автомобильными деталями из Евросоюза, Японии и любой другой страны, которую представитель на торговых переговорах сочтет целесообразной, и сообщить мне о ходе таких переговоров в течение 180 дней», — отметил Трамп.

О возможном введении таких пошлин Трамп заявил в феврале. В ответ Еврокомиссия заявила, что введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом 20 млрд евро в качестве ответной меры, если Трамп поднимет тарифы на производимые в ЕС автомобили и автодетали.

Напомним, что продажи новых автомобилей в странах Евросоюза за январь-апрель 2019 года сократились в годовом выражении на 2,6% — до 5,336 млн единиц.