Нобелевская премия 2018 по физике присуждена за изучение лазера

Нобелевскую премию по физике 2018 года разделят ученые Артур Ашкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стриклэнд (Канада). Их наградили за «новаторские изобретения в области лазерной физики». Об этом Нобелевский комитет объявил в Стокгольме во вторник, 2 октября.
Нобелевская премия по физике-2018 присуждена в 110-й раз. В 2017 году ее разделили ученые Райнер Вайс (Rainer Weiss), Барри Бариш и Кип Торн, награжденные за обнаружение и наблюдение гравитационных волн в Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO).
Годом ранее Нобелевскую премию по физике получили Дэвид Таулесс, Дункан Халдейн, Майкл Костерлитц «за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи». Они изучали «странные» состояния материи, их исследования помогли лучше понять состояние сверхпроводимости и сверхтекучести.
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