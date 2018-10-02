Войти
Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС
торговля
Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС
В Кремле не знают, откуда появилась информация об обмене Сенцова на россиян
права человека
В Кремле не знают, откуда появилась информация об обмене Сенцова на россиян

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

утрата
RSS

Умер Роман Карцев

391
Умер Роман Карцев

В Москве умер народный артист Российской Федерации, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Об этом РБК сообщила его директор Наталья Жеромская.

«Да, к сожалению, это так. Он ушел из жизни», — сказала она. По словам Жеромской, информации о месте и дате похорон пока нет. «Ничего вам пока не могу сказать. Еду по этому поводу решать вопросы», — пояснила она.

Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе, его настоящее имя Роман Кац. Там же в 1960-м году сложилось знаменитое трио в составе Карцева, его постоянного партнера по эстраде Виктора Ильченко и писателя Михаила Жванецкого.

В начале 1960-х годов артист переехал в Ленинград и был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где взял сценический псевдоним Роман Карцев.

Сатирик Михаил Жванецкий в интервью ТАСС назвал инфаркт причиной смерти народного артиста России Романа Карцева.

«Сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице», — сказал Жванецкий.

Читайте также: Скрипаль смотрел российское ТВ и поддерживал политику Путина в Украине

Карцев запомнился зрителями также своими немногочисленными киноролями. В частности, он создал запомнившиеся зрителям образы в фильмах Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Предсказание» и «Старые клячи», Владимира Бортко «Собачье Сердце» и «Мастер и Маргарита», в фильме-мюзикле Владимира Аленикова «Биндюжник и король» и других.

кино, Роман Карцев
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 2 октября 2018
Понедельник, 1 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Нужно ли в Украине новое министерство инноваций и промышленности

Сейчас в Украине остро не хватает адвоката промышленного и инновационного развития. МЭРТ с этим вопросом не справляется. Несмотря на то, что ключевой задачей МЭРТ должно являться экономической развитие, это министерство преследует свои, только понятные ему интересы. И в целом создаётся впечатление, что МЭРТ ищет пути максимально выжать все возможное из текущей ситуации, вместо поиска реальных путей развития.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и комсомоле

Динамика ВВП – любимая тема политиков и экономистов, полемистов и демагогов. Но любая наблюдаемая статистическая закономерность склонна к разрушению, как только на нее оказывается давление с целью управления экономикой. Т.е., измерение ВВП, если ВВП становится целью, в значительной мере теряет свой изначальный смысл. Почему? Приведу пример – любимый теми же политиками и экономистами, полемистами и демагогами рейтинг Doing Business. После того как этот рейтинг стал очень популярным, власти многих стран стали обозначать цели по позициям в нем (украинская власть – не исключение). И во все большей степени это стало «подгонкой» данных под методологию рейтинга, нежели реальным улучшением бизнес-климата в стране.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Три правила, чтобы начать новую жизнь

Меняться тяжело. Недостаточно просто прочитать книгу о том, как быть успешным, и затем неожиданно добиться успеха. Первый шаг – «отфильтровать». Отфильтровать жизнь. Тогда вы будете готовы к тому, чтобы начать новую жизнь. Но сначала… три привычки.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016