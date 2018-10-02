Умер Роман Карцев

В Москве умер народный артист Российской Федерации, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Об этом РБК сообщила его директор Наталья Жеромская.

«Да, к сожалению, это так. Он ушел из жизни», — сказала она. По словам Жеромской, информации о месте и дате похорон пока нет. «Ничего вам пока не могу сказать. Еду по этому поводу решать вопросы», — пояснила она.

Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе, его настоящее имя Роман Кац. Там же в 1960-м году сложилось знаменитое трио в составе Карцева, его постоянного партнера по эстраде Виктора Ильченко и писателя Михаила Жванецкого.

В начале 1960-х годов артист переехал в Ленинград и был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где взял сценический псевдоним Роман Карцев.

Сатирик Михаил Жванецкий в интервью ТАСС назвал инфаркт причиной смерти народного артиста России Романа Карцева.

«Сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице», — сказал Жванецкий.

Карцев запомнился зрителями также своими немногочисленными киноролями. В частности, он создал запомнившиеся зрителям образы в фильмах Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Предсказание» и «Старые клячи», Владимира Бортко «Собачье Сердце» и «Мастер и Маргарита», в фильме-мюзикле Владимира Аленикова «Биндюжник и король» и других.