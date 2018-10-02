Украина уже намолотила 41,6 млн тонн зерновых

Украина по состоянию на 2 октября намолотила 41,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 11,2 млн га (76% к прогнозу) при урожайности 37,1 ц/га, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия на своем сайте.
По его данным, ранних зерновых та зернобобовых намолочено 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы – 6,8 млн тонн с площади 1,1 млн га (25%) при урожайности 59,2 ц/га; гречихи – 108 тыс. тонн с 87 тыс. га (80%) при урожайности 12,5 ц/га; проса – 66 тыс. тонн с 43 тыс. га (82%) при урожайности 15,4 ц/га.
Кроме того, намолочено 9,4 млн тонн подсолнечника с 4,3 млн га при урожайности 21,6 ц/га; 2 млн тонн сои с 816 тыс. га при урожайности 24,9 ц/га; 2,7 млн тонн рапса с 1 млн га при урожайности 26,1 ц/га.
Сахарной свеклы выкопано 3,2 млн тонн с площади 67 тыс. га (24%) при урожайности 480 ц/га.
Наряду с уборкой урожая проходит осенняя посевная кампания. Так, аграрии засеяли 4,3 млн га озимыми зерновыми культурами при прогнозируемой площади 7,2 млн га. Кроме того, озимый рапс засеян на 967 тыс. га при прогнозируемой площади 888 тыс. га.
Ранее МинАПК прогнозировало увеличение урожая зерновых в 2018 году на 1,1 млн тонн по сравнению с предыдущим годом – до 63,1 млн тонн. Экспорт зерновых 2018/2019 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) прогнозируемо составит 42 млн тонн.
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