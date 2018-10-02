Курить в Украине уже дороже, чем в Великобритании

Сейчас украинский курильщик в среднем тратит на пачку сигарет 21% своего ежедневного дохода. Это больше, чем в Великобритании, где потребитель тратит на них 15% своего дохода. Такие цифры привел генеральный директор «JTI Украина» Пол Холлоуэй, передает «Интерфакс-Украина».
Он рассказал, что украинский рынок сигарет в первом полугодии 2018 сократился на 11-12%.
«Украинский рынок сократился по сравнению с 2017 годом на 11-12%. Если в 2016 году в Украине наблюдались ценовые войны, то в 2017 году индустрия вышла из них, и сейчас ситуация в этом смысле более или менее стабильна. Но поднят вопрос покупательной способности украинского потребителя », - сказал Холлоуэй.
По оценкам «JTI Украина», доля премиального сегмента в Украине составляет 13%, а более 70% украинского рынка сигарет занимает низкоценовой сегмент, что отражает покупательную способность потребителей.
Напомним, Кабмин подготовил новый план повышения акцизов на табак более чем на 30% с января 2019 года, средняя цена пачки сигарет составит примерно 36 гривен.
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