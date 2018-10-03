Порошенко внес в Раду закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Соответствующий законопроект, определенный как неотложный, глава государства внес 2 октября.

Документом планируется внести изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Как показывает статус законопроекта на сайте парламента, он «передан на рассмотрение руководству».

Текст законопроекта пока отсутствует.

На согласительном совете парламента 1 октября представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что продолжение действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса обеспечит продолжение санкций против России, поддержку Украины в мире, а также введение миротворческой миссии ООН на востоке страны.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал украинской власти продлить действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Действие нормы об особом статусе ОРДЛО истекает в октябре 2018 года.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. 6 октября 2017 года Верховная Рада продлила срок его действия на год.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.