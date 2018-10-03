В СБУ ожидают захватов храмов в Украине

В Службе безопасности Украины ожидают инспирированных Россией захватов культовых сооружений в Украине с противостоянием верующих и акций, которые впоследствии должны привести к принуждению руководства Украины к мирным соглашениям на выгодных России условиях.

«Цель (плана РФ — Ред.) — создать так называемый управляемый хаос. Основными направлениями на сегодняшний день мы видим разжигание межконфессиональной вражды, которая обусловлена возможностью получения Украиной Томоса, а также организацию мероприятий активного влияния с целью так называемого принудительного склонения руководства Украины к уступкам государству-агрессору и инициирование мирных переговоров на выгодных ему условиях», — рассказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге в среду в Киеве, передает Интефакс-Украина.

По его словам, в первом случае в СБУ ожидают «инспирирование захватов культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирирование силовых противостояний и массовых акций протеста при участии верующих».

Во втором случае, как отметил замглавы СБУ, речь идёт об инспирировании пикетов, протестов, направлении петиций и обращений в органы государственной власти с требованием восстановить мир любой ценой.

«В дальнейшем указанное движение должно получить организованную форму, перерасти в одновременные акции протеста в разных городах Украины с дальнейшим направлением делегаций в столицу и блокированием органов государственной власти. Цель — это принудить руководство государства к подписанию мирных соглашений на выгодных агрессору условиях», — подчеркнул он.

Кононенко заверил, что украинская спецслужба эффективно работает по недопущению реализации этих планов.