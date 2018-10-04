Госстат рассказал, кто в Украине зарабатывает больше всех

Самые высокие средние зарплаты украинцы получают в сфере авиатранспорта, также неплохие зарплаты в сферах финансовой и страховой деятельности, информации и телекоммуникаций. Таковы официальные данные Государственной службы статистики.

В августе 2018 года средняя зарплата составила всего 8977 гривен при в среднем 135 часах отработанного рабочего времени штатных работников разных сфер деятельности.

А именно:

- Авиационный транспорт – 41395 грн за 145 отработанных часов.

- Водный транспорт – 10826 грн (142 ч.).

- Наземный и трубопроводный транспорт – 10285 грн (147 ч.).

- Складирование и вспомогательная деятельность в сфере транспорта – 11639 грн (143 ч.).

- Финансовая и страховая деятельность – 16240 грн за 147 часов работы.

- Информация и телекоммуникации – 14 482 грн при 146 часах отработанного времени.

- Госуправление и оборона; соцстрахование – 13784 грн за 134 часов работы.

- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 11846 грн при 136 часах работы (научные исследования и разработки – 10233 грн за 127 ч.).

- Промышленность – 9838 грн при отработанных 143 часах.

- Строительство – 8247 грн при 154 отработанных часах.

- Торговля; ремонт автотранспорта и мотоциклов – 9473 грн за 150 часов работы.

- Операции с недвижимостью – 7541 грн при 146 рабочих часах.

- Сельское, лесное и рыбное хозяйства – 7735 грн (с/х – 7408 грн) при затратах времени в среднем 159 рабочих часов в месяц.

- Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 7444 грн при 152 часах работы.

- Искусство, спорт, развлечения и отдых – 7251 грн при в среднем 119 часах труда (при этом деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 6503 грн, а для библиотек, архивов, музеев и т.д. – 6360 грн).

- Образование – 6443 грн при 95 часах отработанного времени.

- Временное размещение и организация питания – 6113 грн при 142 часах работы.

- Здравоохранение и предоставление соцпомощи – 5830 грн при 139 часах работы (из них здравоохранение – 5868 грн).

- Почтовая и курьерская деятельность – 5403 грн (124 ч.).

- Предоставление других видов услуг – в среднем 8232 грн за 140 рабочих часов.

При этом самые высокие средние зарплаты в августе были в Киеве – 13659 гривен, тогда как в Киевской области – 9166 гривен.

Далее следуют такие области: Донецкая – 9759 гривен, Днепропетровская – 9002 гривны, Запорожская – 8781 гривна, Полтавская – 8523 гривны, Николаевская – 8224 гривны, Львовская – 8194 гривны, Одесская – 8164 гривны, Закарпатская – 8006 гривны.

Еще ниже заработки в: Винницкой области – 7924 гривны, Ивано-Франковской – 7792 гривны, Харьковской – 7759 гривен, Черкасской – 7610 гривен, Сумской – 7589 гривен, Луганской – 7558 гривен, Житомирской – 7470 гривен, Ровенской – 7423 гривен, Волынской – 7460 гривен, Кировоградской – 7368 гривен, Хмельницкой – 7353 гривен, Херсонской – 7255 гривен, Тернопольской – 7165 гривен, Черниговской – 7196 гривен, Черновицкой – 6883 гривны.