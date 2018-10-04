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Трамп и Ким Чен Ын среди фаворитов на получение Нобелевской премии мира

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Трамп и Ким Чен Ын среди фаворитов на получение Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вошли в список фаворитов среди претендентов на Нобелевскую премию мира. Перечень наиболее вероятных лауреатов премии опубликовал в среду журнал Time.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин могут получить Нобелевскую премию мира за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, отмечает издание, обозначая их как «очевидных фаворитов». Еще одним претендентом на победу стал американский президент, при участии которого 12 июля в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Крупнейшая британская букмекерская контора Ladbrokes оценивает шансы Трампа на победу как 5 к 2, при этом хозяин Белого дома в равной степени может удостоиться премии как лично, так и совместно с корейскими лидерами, указывает Time.

Среди других вероятных лауреатов премии журнал отмечает экс-главу регионального правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который был вынужден покинуть Испанию и скрываться в Бельгии после референдума о независимости региона в 2017 году — его шансы букмекеры оценивают как 12 к одному, и Папу Римского Франциска, вероятность победы которого — 16 к одному.

Среди фаворитов на получение премии отмечен также саудовский блогер и общественный деятель Раиф Бадави, отбывающий семилетний тюремный срок за «оскорбление Ислама через электронные каналы».

В списке также присутствуют две организации: Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU).

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Обладателя премии мира за 2018 год назовут 5 октября, а вручение награды будет проходить в Осло 10 декабря — в годовщину смерти шведского химика Альфреда Нобеля (1833-1896). Премия мира должна присуждаться «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания», однако последние годы формулировка более чем вековой давности толкуется достаточно широко.

Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Нобелевская премия мира
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