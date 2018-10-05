Шесть миллионов убытков: суд не стал надевать браслет на главу Госрезерва

Голосеевский районный суд Киева отпустил под личное обязательство руководителя Госрезерва Вадима Мосийчука, подозреваемого в служебной халатности. Соответствующее решение было принято на заседании 5 октября, сообщила УП пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
По словам спикера прокуратуры Киева, на заседании в пятницу сразу 8 народных депутатов изъявили желание принять подозреваемого Мосийчука на поруки.
«Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, применив к подозреваемому меру пресечения, однако не в виде ночного домашнего ареста с одеванием электронного браслета, а в виде личного обязательства», — сказала она.
По словам Максимец, при этом суд возложил на подозреваемого ряд процессуальных обязанностей, а именно — воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве, прибывать по каждому требованию следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства и сдать документы для выезда за границу.
Срок действия постановления — до 3 декабря 2018 года.
Напомним, что 4 октября Киевская прокуратура объявила о подозрении в служебной халатности и провела обыски у руководителя Госрезерва Вадима Мосийчука. По данным следствия, чиновник нанес ущерб государству на более 6 миллионов гривен.
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