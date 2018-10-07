Несколько британских компаний подвергались атакам российских хакеров

Четыре британских компании - онлайн-магазин медикаментов для больных раком благотворительной организации Cancer Research UK, издательский дом Faber & Faber, поставщик товаров и услуг для домов престарелых Countrywide Healthcare и компания по торговле мебелью Aria - подвергались кибератакам со стороны российских хакеров. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Telegraph.

По информации издания, ссылающегося на экспертов в области кибербезопасности из консалтинговой компании RiskIQ, за этими атаками якобы стоит некая хакерская группировка из России под названием под названием Magecart.

По информации же Cancer Research UK, атака на онлайн-магазин этого благотворительного общества произошла в июне 2016 года, однако хакерам в итоге не удалось похитить информацию с кредитных карт клиентов.