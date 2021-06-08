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В ООН уверяют, что холодная весна не означает остановку потепления климата на Земле

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В ООН уверяют, что холодная весна не означает остановку потепления климата на Земле

Непривычно холодная погода, стоявшая в Европе весной нынешнего года, отнюдь не означает, что потепление климата Земли прекратилось. С такими пояснениями выступила во вторник Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

«Тот факт, что в этому году был относительно холодный старт по стандартам последнего времени, не означает паузы в изменении климата», — заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО Клэр Нюллис.

«В Европе была самая холодная весна с 2013 года со средней температурой с марта по май на 0,49 градуса Цельсия ниже средних показателей за 1991-2020 годы», — отметила она, сославшись на данные европейской программы спутникового мониторинга Copernicus. Вместе с тем глобальная температура в мае была на 0,26 градуса выше средних значений. Нюллис констатировала, что теплее обычного было в Африке, на Ближнем Востоке, на севере и западе России.

Она напомнила, что «ключевым драйвером изменения климата выступает двуокись углерода, являющаяся результатом человеческой деятельности». По данным наблюдений атмосферной обсерватории Мауна-Лоа на Гавайских островах, в мае концентрация СО2 «достигла нового рекорда в 419,13 частей на миллион», тогда как в мае прошлого года этот показатель был меньше — 417,31 частей на миллион. Средние глобальные значения концентрации углекислого газа в атмосфере выросли по сравнению с прошлым годом. «Это показывает, куда мы движемся», — сказала Нюллис.

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Из-за крайне большой продолжительности «жизни» СО2 в атмосфере будущие поколения жителей Земли будут испытывать на себе изменение климата. «Это означает увеличение температуры, более экстремальный характер погоды, таяние льда, повышение уровня морей и рост температуры океанов», — заключила официальный представитель ВМО.

ООН, глобальное потепление
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Вторник, 8 июня 2021
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